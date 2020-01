Neo sindaco di Predappio blocca il Museo del Fascio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Da Wikipedia La proposta era stata fatta dall'ex primo cittadino Pd. Ora, il centrodestra inverte la rotta: "Progetto fatto con pressapochismo" A Predappio, la giunta ha fermato i lavori per la realizzazione del Museo sul fascismo. L'idea di creare, all'interno dell'ex Casa del Fascio, un centro culturale ed espositivo, in cui raccogliere la documentazione relativa all'Italia totalitaria, era stata dell'ex sindaco dem, Giorgio Frassineti. E ora, che la guida del Comune è passata al primo cittadino di centrodestra, Roberto Canali, il progetto si è fermato. Secondo quanto riporta La Stampa, il sindaco della città natale di Mussolini ha azzerato il Centro progetto Predappio, che era stato istituito dall'ex giunta proprio per coordinare le iniziative e gli interventi legati al futuro Museo, tra cui anche la raccolta dei fondi mancanti. Ora, dopo una spesa di ... Leggi la notizia su ilgiornale

