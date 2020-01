Michela Murgia si scaglia contro Amadeus per le frasi sessiste sulle donne a Sanremo: “Dici str***te” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Michela Murgia contro Amadeus Anche la scrittrice Michela Murgia è intervenuta nella polemica scoppiata per le frasi “sessiste” di Amadeus usate nei riguardi di Francesca Sofia Novello, co-conduttrice di Sanremo 2020, alla conferenza stampa di presentazione del festival. Il presentatore e direttore artistico del festival di Sanremo presentando la fidanzata di Valentina Rossi ha dichiarato: “È una ragazza molto bella e ha la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”. “Dici str***te, chiedi scusa Amadeus. Hai fatto un master di sessimo”, ha risposto ai microfoni del Tg Zero di Radio Capital la scrittrice sarda. Michela Murgia definisce “una porcata che fa schifo” la frase su Francesca Sofia Novello. Leggi anche: No Amadeus, la bellezza non è un merito. A Sanremo stai mortificando le donne TPI Opinioni di Elisa Serafini Leggi la notizia su tpi

