Meteo Oggi d'attesa. Poi una FREDDA PERTURBAZIONE invernale (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo settimane e settimane di incontrastato dominio delle alte pressioni e di un Meteo praticamente piatto, ora le cose sembrano finalmente cambiare. La stagione volge verso un aspetto più consono al calendario ed una FREDDA PERTURBAZIONE nord-atlantica ci ricorderà che l'inverno è anche fatto di piOggia ma soprattutto di neve. Prima dell'annunciato cambiamento, vivremo un GIOVEDI' ancora di alta pressione nonostante le umide correnti atlantiche sopraggiunte da qualche giorno continueranno a sporcare i cieli del Centro Nord. Il rischio di piOggia si manterrà comunque basso salvo qualche debole piovasco tra la bassa Lombardia, la Liguria di Levante e le coste settentrionali della Toscana. Altrove il sole riuscirà a splendere in forma più generosa in un contesto climatico per altro anche piuttosto gradevole. Da venerdì invece, ecco che nel corso della mattinata si ... Leggi la notizia su meteogiornale

