Mercato Juventus, brutte notizie dalla Francia: Paratici avvisato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di forze fresche in questa sessione di Mercato. I bianconeri guardano anche alla difesa, con un profilo della Ligue 1 finito sul taccuino di Paratici. La concorrenza si infittisce. Arrivano brutte notizie dalla Francia, con un top club che si inserisce con prepotenza nella corsa al giocatore. Trattativa tortuosa vista la concorrenza di altissimo livello. Mercato Juve: l’Arsenal piomba su Kurzawa. Paratici avvisato Secondo le ultime indiscrezioni riportate da RMC Sport l’Arsenal si sarebbe inserito nella corsa al terzino del Paris Saint-Germain : Kurzawa. Il laterale sinistro è in scadenza di contratto coi parigini, con i gunners che ora preparano l’offensiva. Paratici è avvisato, dato che il profilo del laterale sinistro transalpino interessa anche ad altre squadre. Possibile un’asta in questo mese di ... Leggi la notizia su juvedipendenza

