Libia | ora l’Ue parla una voce sola Merito del lavoro di mediazione dell’Italia Per il

"L'Europa sta finalmente parlando con un'unica voce. La Conferenza di Berlino potrebbe portare a un grande risultato". Sulla questione libica il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo M5S in Commissione Esteri, si dice soddisfatto. Non solo in vista della Conferenza di Berlino, ma anche per la decisione di non intervenire militarmente: "Abbiamo visto cos'è successo nel 2011 con l'intervento militare infausto della Nato in Libia…". Paese che, peraltro, è a poca distanza dall'Italia. La strada della violenza non è assolutamente percorribile anche per questo motivo: la Libia è a pochi km dal nostro territorio nazionale e dunque eventuali flussi migratori incontrollati potrebbero essere strumentalizzati da certi personaggi per poter generare sempre di più quella che guerra tra poveri che abbiamo visto nei mesi scorsi.

