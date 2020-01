“L’erede dei Savoia è lei”. Vittoria, chi è la ‘regina’ d’Italia. Una donna, la svolta di papà Emanuele Filiberto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il futuro dei Savoia è rosa. Vittorio Emanuele di Savoia e figlio Emanuele Filiberto hanno sancito l’ingresso delle donne nella linea di successione della casa reale. L’erede designata è la 16enne Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto. “È anacronistico, in una società che riconosce la parità di genere, pensare che in casa Savoia si discriminino le donne”, le parole con cui Emanuele Filiberto, al Corriere della Sera, ha anticipato la decisione contenuta nei documenti diffusi oggi su Facebook. La validità della legge salica è stata subito contestata dal Consiglio di Presidenza della Consulta dei Senatori del Regno, organismo di cui fa parte anche il principe Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta, secondo cui “il trono è ereditario secondo la legge salica” e quest’ultima sarebbe in pratica immodificabile fino alla restaurazione della monarchia. La ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

