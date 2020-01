Le pensioni crescono il doppio delle retribuzioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) In Italia ci sono sedici milioni di pensionati per un totale di 23 milioni di assegni erogati e una spesa annua di 293 miliardi di euro, pari al 16% del prodotto interno lordo italiano. E un altro dato è d’interesse nella fotografia scattata dall’istituto di statistica nel rapporto sulle condizioni di vita dei pensionati, che contiene alcune informazioni sorprendenti. Spiega oggi Il Messaggero: Ad esempio tra il 2000 e il 2018 i redditi pensionistici sono cresciuti molto più delle retribuzioni, aumentando del 70 per cento. Al contrario, chi dal 2000 in poi ha svolto un’attività lavorativa alle dipendenze ha visto incrementare il proprio stipendio – complice la crisi economica – solo del 35 per cento. Pure il blocco dei rinnovi contrattuali nel settore pubblico ha stimolato l’allargamento del divario tra le due curve. Risultato, i redditi pensionistici negli ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Noovyis : (Le pensioni crescono il doppio delle retribuzioni) Playhitmusic - - domenicobas62 : RT @rubino7004: Oppure avrebbero potuto scrivere “gli stipendi crescono meno delle pensioni”. Suona un po’ diverso - dileguossi : RT @rubino7004: Oppure avrebbero potuto scrivere “gli stipendi crescono meno delle pensioni”. Suona un po’ diverso -