Latte e latticini aumentano il rischio di cancro? (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Bere Latte da adulti è innaturale” dicono spesso i detrattori di questo alimento, sottolineando che gli esseri umani sono gli unici mammiferi che continuano a cibarsi di Latte anche dopo lo svezzamento. In effetti il nostro organismo è “programmato” per consumare il Latte materno nelle prime fasi della vita grazie a un enzima, la lattasi, che permette di digerire il lattosio (lo zucchero presente nel Latte) dividendolo nelle sue due componenti, galattosio e glucosio. Con l’avanzare dell’età, la quantità di lattasi nell’organismo spesso diminuisce, fino a scomparire quasi del tutto attorno ai 5 anni. Ecco la ragione alla base delle difficoltà di molte persone nel digerire Latte e latticini che, in alcuni casi, può trasformarsi in una vera e propria intolleranza al lattosio. Proprio la “natura”, però, è intervenuta con modifiche a livello genetico nel corso dei ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

