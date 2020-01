La scienza di The Witcher (Di giovedì 16 gennaio 2020) Viaggio nel mondo di Andrzej Sapkowski, lo scrittore polacco che ha dato vita alle imprese di Geralt di Rivia in un mondo ispirato al folklore medioevale est europeo. di Michele Bellone Ai romanzi si sono ispirati gli sviluppatori di CD Projekt Red, sfornando tre videogiochi che, grazie alla loro qualità tecnica e narrativa, hanno ottenuto un enorme successo. Sono poi usciti giochi di ruolo, da tavolo, di carte, gadget e cosplay, fino a culminare nella serie tv che Netflix ha (...) - Cinema / Fantascienza, , Serie Tv, Medioevo, Dark Fantasy Leggi la notizia su feedproxy.google

