La Champions League cambia: 4 le gare in più nel nuovo format (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dall’Inghilterra la notizia su un possibile ampliamento della Champions League, nuovo format con più gare e doppio girone La Champions League potrebbe cambiare format a partire dal 2024, è quanto rivelato dal Times. I leader del calcio mondiale sarebbero vicini all’accordo per un ampliamento della competizione ma manca ancora l’accordo definitivo. Potrebbero essere 4 le gare in più a stagione, derivanti dall’aumento delle squadre nei gironi o dall’introduzione di una seconda fase in cui le otto classificate verrebbero divise in due gironi da quattro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

