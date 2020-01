Italia’s Got Talent, Rutt Mysterio e Bohemian Rhapsody a suon di rutti (VIDEO) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Italia’s Got Talent 2020, Rutt Mysterio canta i Queen, Bohemian Rhapsody, a suon di Rutti (VIDEO) Ieri, mercoledì 15 gennaio, su TV8 è andata in onda la prima puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent 2020. Il programma di casa Sky è tornato con una giuria parzialmente rinnovata e con un regolamento leggermente diverso. Alla conduzione torna Lodovica Comello, che ieri ha dichiarato che non condurrà la finale a marzo perchè in dolce attesa e dovrebbe partorire proprio in quel periodo. Ecco il VIDEO dell’esibizione di Rutt Mysterio: Davanti ai giudici arriva un libero professionista di 35 anni vestito come Ray Mysterio wrestler messicano molto famoso nel mondo, lui infatti si dice molto appassionato di wrestling. Ma oltre a questo le sue passioni sono anche la musica, e i Rutti evidentemente. Visto che poi scopriamo che il suo nome d’arte è Rutt Mysterio: Il brano che ... Leggi la notizia su dituttounpop

zazoomnews : Italia’s Got Talent 2020 il Golden Buzzer di Mara Maionchi – Video - #Italia’s #Talent #Golden #Buzzer - SerieTvserie : Italia's Got Talent, Lodovica Comello NON condurrà la finale: 'Partorirò in quei giorni' - lanuovariviera : Da Grottammare a Italia's got talent. Il vincitore di Cabaret Amoremio protagonista su Sky. VIDEO… -