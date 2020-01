Intolleranza alimentare: la soluzione esiste, ecco come affrontarla – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le intolleranze alimentari sono un fenomeno piuttosto diffuso e sono definite come “reazioni avverse al cibo”: ecco i sintomi, come scoprirle e superarle Yogurt e pasta (fonte foto: Pixabay) Fenomeno più diffuso di quanto si pensi, le intolleranze alimentari fanno capo ad una serie di disturbi definiti come “reazioni avverse al cibo”. Queste si differenziano dalle allergie, non tanto per i sintomi che spesso possono essere simili, ma perché non coinvolgono il sistema immunitario. Colui che soffre infatti di Intolleranza alimentare, ritroverà in alcuni casi i medesimi sintomi degli allergici ma con debite differenze, ovvero: i sintomi si avvertiranno dopo diverse ore dall’evento scatenante; in modo più lieve; senza risposta immunologica. Ci sono due grandi gruppi in cui sono racchiuse le suddette intolleranze, di cui esistono ... Leggi la notizia su chenews

