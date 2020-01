Il selfie col cane finisce in tragedia: 17enne massacrata a morsi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lara Sanson, 17enne di Tucuman, in Argentina, ha avuto bisogno di 40 punti dopo che il cane pastore tedesco della sua amica le ha affondato i denti sul viso. Stava abbracciando il cane della sua amica per un servizio fotografico quando l’animale l’ha improvvisamente aggredita, mordendola ripetutamente sul volto. Lara Sanson, 17enne di Tucuman, nel … L'articolo Il selfie col cane finisce in tragedia: 17enne massacrata a morsi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

lucianonobili : Col governo gialloverde l’Italia è finita isolata, oggi deve recuperare la sua centralità. La Lega è preoccupata d… - patheto : RT @JungleJulia88: Perché ogni giorno vedo il solito selfie, col solito culo, con la solita posa, della solita persona? PERCHÈ JE LO CUORA… - pedro75 : Sabato mi raccomando vediamo di marcare a peste come al solito col selfie in curva. CapitanCapocchia e la banda de… -