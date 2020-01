Guarda come Hong Kong e Shenzhen cambiano volto con la realtà aumentata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un labirinto animato di edifici che cambiano pelle, con cemento e acciaio che si mescolano alla vegetazione in una metropoli distorta, in cui tutti gli elementi architettonici prendono vita. Così l’artista Stefan Larsson, svedese trapianto in Giappone e in questo caso nelle vesti di Aujik, ha immaginato il volto di Hong Kong e Shenzhen in Spatial Bodies, lavoro commissionato dalla Biennale di architettura della città cinese, che nelle oltre 140 opere in rassegna propone uno spunto sull’impatto che le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale potranno avere sull’urbanizzazione e sulla quotidianità delle persone che vivono nei grandi centri. Utilizzando la realtà aumentata, l’opera multimediale rappresenta l’evoluzione continua delle città in cui i grattacieli mutano faccia e guadagnano elementi umani e animali, come code e arti, mentre le facciate imitano dei corpi in movimento ... Leggi la notizia su wired

