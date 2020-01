Grande Fratello Vip, concorrente parla della D’Urso: “Senza luci e trucco…” – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al Grande Fratello, Rita Rusic ha spiegato come inquadrature e luci cambino l’aspetto di chi sta in tv ed ha fatto l’esempio di Barbara D’Urso. Ieri alcune concorrenti del Grande Fratello Vip si lamentavano del fatto che all’interno della casa non appaiano sempre al massimo del loro splendore. Il motivo di questa differenza rispetto alle … L'articolo Grande Fratello Vip, concorrente parla della D’Urso: “Senza luci e trucco…” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

