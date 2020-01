Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez fa una confessione sconvolgente (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip 2020, non mancano i colpi di scena. L’ultimo è arrivato con le parole di Ivan Gonzalez, ex tronista di “Uomini e Donne” che ha fatto una confessione sconvolgente ed inaspettata. Il giovane ha raccontato a Barbara Alberti di aver scoperto a 14 anni che sua sorella Vittoria era, di fatto, sua madre. Il nuovo entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non ha perso tempo e ha sorpreso tutti raccontato un particolare della sua vita privata che ha sconvolto molti telespettatori. Ivan Gonzalez, nato il 17 gennaio 1992, ha deciso di confidarsi con Barbara Alberti. Ha raccontato di aver scoperto a 14 anni che sua madre non era quella naturale ma era in realtà sua nonna. La sua vera madre era Vittoria Gonzalez, sua sorella. Ecco come ha raccontato Ivan Gonzalez ... Leggi la notizia su bigodino

