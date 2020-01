Fiorentina, Commisso non le manda a dire: “Rispetto per i nostri tifosi, ognuno guardi in casa propria” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non sembra destinata a placarsi la lunga scia di polemiche susseguente alle parole di Gian Piero Gasperini. Ieri, nella conferenza stampa post Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia, il tecnico degli orobici aveva definito ‘figli di p…’ i tifosi viola, che lo avevano insultato durante la gara. A queste parole, stamattina sono seguite quelle del presidente Percassi. Atalanta, Gasperini: “tifosi della Fiorentina maleducati e cafoni, loro sì che sono dei figli di p…” Atalanta, Percassi alza la voce: “Cori contro Gasperini? Vergognoso. La partita andava sospesa” Ma Commisso non ci sta. Il numero uno dei toscani ha deciso di replicare attraverso una nota sul sito ufficiale della società. “Ho letto e sentito parole molto dure e offensive nei confronti dei tifosi della Fiorentina – osserva – sia da parte di Gasperini che del presidente Percassi. Mi ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

acffiorentina : ?? Le dichiarazioni del presidente Rocco Commisso ? - Gazzetta_it : #Commisso risponde a #Gasperini: 'Rispetto per i tifosi viola. E prima si guardi in casa propria...'… - DiMarzio : #Fiorentina, la risposta del presidente #Commisso alle parole di #Gasperini e #Percassi -