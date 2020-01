Ex-Tabacchificio, Spazio CALeS: “Il tempo è scaduto, bonifica subito” (Di giovedì 16 gennaio 2020) tempo di lettura: 2 minutiSparanise (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Spazio CALeS in merito alla situazione dell’ex Tabacchificio di Sparanise. Di seguito il comunicato: “Lo scorso 5 gennaio, per la quarta volta in soli tre anni, l’ex Tabacchificio di Sparanise, un complesso di capannoni industriali di 40mila metri quadri quasi completamente ricoperti di amianto è stato dato alle fiamme. Una bomba ecologica che da più di un decennio rappresenta un attacco alla nostra salute a causa di una speculazione infinita, di roghi scellerati e delle sabbie mobili della burocrazia. Infatti, nonostante sia ormai pacifica e universalmente riconosciuta la necessità di una bonifica dell’area, nonostante il sito sia stato inserito nel piano regionale di bonifiche su impulso del Comune, nonostante la Regione Campania abbia assunto un impegno di spesa pari a ... Leggi la notizia su anteprima24

