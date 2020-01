Eros Ramazzotti dichiara: “Io non sono depresso” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo la separazione con Marica Eros Ramazzotti afferma di non essere affatto depresso, piuttosto è felice di quello che ha, tre figli meravigliosi, una carriera intensa e tanti fan Non è stata senza dubbio una passeggiata la separazione per Eros Ramazzotti con Marika Pellegrinelli. Come potrebbe esserlo, visto che la modella ha fatto parte della sua vita per dieci anni e gli ha anche dato due figli? Ma al contrario di quanto molti potrebbero pensare, il cantante non è depresso. E lo dice apertamente in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, per smentire le voci che lo descrivevano in difficoltà. Nell’intervista l’artista ha parlato del momento che sta vivendo, e di come lo sta affrontando. Nonostante per lui sia il secondo matrimonio che si lascia alle spalle, ha detto invece di essere felice. Felice perché per lui è un momento di ripartenze, che per Eros vuol dire abbracciare i ... Leggi la notizia su kontrokultura

