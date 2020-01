Elisabetta Gregoraci esclusa dal Festival: lo sfogo durissimo su Instagram (Di giovedì 16 gennaio 2020) Elisabetta Gregoraci non sarà all’Altro Festival, il programma condotto da Nicola Savino in cui verranno commentate le canzoni di Sanremo. A svelarlo, in un post su Instagram, è stata lei stessa, esprimendo tutta la sua rabbia e frustrazione, ma soprattutto svelando alcuni retroscena che coinvolgerebbero anche Flavio Briatore, suo ex marito. Qualche settimana fa Savino aveva confermato la sua presenza alla conduzione dell’Altro Festival. Ad affiancarlo Elisabetta Gregoraci che, all’ultimo minuto, sarebbe stata sostituita da Myss Keta. “Cari amici e care amiche di Instagram – ha scritto la showgirl calabrese -, a malincuore vi informo che ho appena saputo “a cose fatte”, che non farò parte del cast de “L’Altro Festival” così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai”. “Il motivo? Ve lo spiego – ha ... Leggi la notizia su dilei

grecale66 : RT @RadioSavana: Se sei italiana e di destra niente Festival di Sanremo: Elisabetta Gregoraci fatta fuori con prepotenza. Vogliono solo fis… - luca_lammerding : RT @RadioSavana: Se sei italiana e di destra niente Festival di Sanremo: Elisabetta Gregoraci fatta fuori con prepotenza. Vogliono solo fis… - sanremohistory : La polemica di oggi è l'assenza 'forzata' di Elisabetta Gregoraci a L'Altro Festival. Ammesso che per me non sarebb… -