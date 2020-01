Educazione sessuale, il Miur continua a dire no a un tema che i ragazzi hanno bisogno di conoscere (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’Educazione sessuale rappresenta un argomento difficile, infatti anche se tutti ne parlano dal Miur continuano ancora ad arrivare risposte negative in merito a una sua possibile introduzione nei programmi scolastici. Ad oggi l’unico momento formativo sulle nozioni di sviluppo sessuale risulta essere quello inserito all’interno del corso di scienze a partire dal livello secondario di istruzione, attraverso la divulgazione di informazioni sull’anatomia genitale, la riproduzione sessuale, l’uso dei contraccettivi e le malattie sessualmente trasmissibili. Gli oppositori dell’introduzione dell’Educazione sessuale nelle scuole ritengono che sarebbe un incentivo per i giovani a praticare la sessualità in età molto precoce. Invece gli studi condotti in Italia e nel mondo hanno dimostrato che avere l’opportunità di beneficiare di un’Educazione sessuale olistica precocemente e in maniera ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

