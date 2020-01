Decreti sicurezza, diktat di Orfini: “Pd li cancelli, o governo si ferma” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il deputato Pd Orfini: “Quelli prodotti da Lamorgese e Delrio sono passi in avanti, ma non bastano. Tutte le parti fondamentali dei Decreti sicurezza Salvini vanno cancellate. In caso contrario, il governo si ferma qui” “Decreti sicurezza Salvini? Apprezzabili i passi in avanti prodotti da Lamorgese e Delrio. Ma non bastano. Tutte le parti dei … L'articolo Decreti sicurezza, diktat di Orfini: “Pd li cancelli, o governo si ferma” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

matteosalvinimi : Anche Elena e Mario, dopo aver votato tutta la vita sinistra, il 26 gennaio sceglieranno la Lega. E intanto il Pd n… - ilfoglio_it : L’unica emergenza clandestini è quella causata da Salvini e per tornare alla normalità bisogna cancellare gli effet… - Linkiesta : Il 17 novembre, a #Bologna, il segretario del #Pd aveva assicurato, con una certa foga, che avrebbe abolito i provv… -