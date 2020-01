Coppa Italia: show Dybala-Higuain, Juve ai quarti (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Juventus rifila 4 gol all'Udinese e conquista i quarti di Coppa Italia. Una vittoria firmata Higuain-Dybala - un gol il primo, piu' un altro annullato dal Var, e due il secondo -, assoluti protagonisti nella partita chiusa da un rigore di Douglas Costa. Sul piede di partenza in estate, la coppia argentina regala scampoli di grande calcio. Da cineteca il primo gol, quattro tocchi in rapida successione conclusi dall'assist della 'Joya' per il compagno, che supera Nicolas con un tiro potente. Eloquente il gesto di Higuain per festeggiare il gol, quasi a sottolineare la "folle" combinazione tra i due attaccanti, apparsi in grande condizione anche nel prosieguo della partita. Senza Ronaldo, fermato da una sinusite, Sarri vara una Juve sperimentale, con la coppia De Ligt-Rugani al centro della difesa, oltre alla prima da interno di centrocampo per Bernardeschi, schierato a destra, con ... Leggi la notizia su ilfogliettone

acmilan : Our Coppa Italia journey begins. C'mon boys! ?????? Inizia la nostra #CoppaItalia: forza ragazzi! ?????? #MilanSPAL… - acmilan : Ready for our Coppa Italia 2019/20 debut ???? Pronti per il nostro debutto in Coppa Italia ???? #MilanSPAL… - juventusfc : ???? RITORNA LA COPPA ITALIA! ?? #CoppaItalia ?? Udinese ?? Allianz Stadium ? 20:45 CET ?? #JuveUdinese #FinoAllaFine -