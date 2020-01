Commisso risponde a Gasperini: “Prima di parlare delle altre squadre bisogna guardare in casa propria” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Commisso risponde a Gasperini attraverso il sito internet della Fiorentina. Ieri, l’allenatore dell’Atalanta aveva ribattuto duramente ai tifosi del Franchi. Che lo avevano offeso per tutta la durata della gara contro i bergamaschi. Alle dichiarazioni di Gasperini in conferenza stampa oggi ribatte proprio il presidente viola. “Ho letto e sentito parole molto dure e offensive nei confronti dei tifosi della Fiorentina sia da parte di Gasperini che del Presidente Percassi. Mi è stato raccontato che dopo le dichiarazioni di Gasperini dell’anno scorso su Chiesa, il nostro giocatore a Bergamo è stato insultato per tutta la partita. Mio figlio e Joe Barone quest’anno a Parma in campionato contro l’Atalanta sono stati insultati. E anche minacciati in tribuna ma nessuno ha detto o fatto nulla, se non scaricare la colpa al personale di servizio. Io al figlio di Percassi ho dato la ... Leggi la notizia su ilnapolista

