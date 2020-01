Australian Open 2020: Alex de Minaur costretto al forfait per infortunio agli addominali, Milos Raonic testa di serie (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alex de Minaur, a causa di problemi agli addominali occorsi una volta uscito dall’ATP Cup della prima settimana del 2020 del tennis professionistico, è costretto al forfait dal primo Slam dell’anno. Ed è per lui una rinuncia dolorosa, dal momento che si tratta degli Australian Open a Melbourne, il torneo di casa. Il posto del numero 21 del mondo, che aveva già dovuto rinunciare all’ATP 250 di Adelaide, verrà preso da un lucky loser, poiché le qualificazioni sono ormai già in pieno svolgimento. Per quanto riguarda il tabellone principale, invece, il suo forfait provoca la promozione a testa di serie del canadese Milos Raonic. Alex de Minaur aveva terminato l’ATP Cup con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in tre set: aveva battuto il tedesco Alexander Zverev e il canadese Denis Shapovalov ed è stato superato, non senza fatica, dal britannico Daniel ... Leggi la notizia su oasport

