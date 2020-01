Australia: arriva la pioggia, sollievo per gli incendi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una speranza dall’Australia martoriata dagli incendi: arriva finalmente la pioggia portando un sollievo nonostante l’emergenza non possa dirsi ancora superata. “La pioggia è in arrivo!“, ha twittato il servizio meteo, anticipando l’arrivo di forti temporali sul Nuovo Galles del Sud (Nsw), dove stanno bruciando ancora 80 incendi. Intanto a Faulconbridge, sobborgo di Blue Mountains, sono già stati registrati 45 millimetri di pioggia in 24 ore, segnando un record per il Nsw. In altre aree dello stato la previsione è di 100millimetri. Se l’hashtag “rain” (pioggia) è già in testa ai commenti degli Australiani su Twitter, le autorità avvertono che è presto per celebrare. “La pioggia è sicuramente benvenuta, ma le forti precipitazioni e le tempeste nelle aree colpite dal fuoco possono portare a condizioni pericolose, come alluvioni ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

