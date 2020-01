Allarme violenza sulle donne in Campania, il Rotary promuove un incontro a Castellammare di Stabia (Di giovedì 16 gennaio 2020) La violenza contro le donne colpisce 88 vittime al giorno, una ogni 15 minuti secondo la Polizia di Stato,1258 richieste di aiuto in Campania nel 2019. La Dott.ssa Marianna Trojano punta a formare i giovani delle scuole per prevenire e informare in una conferenza che si terrà il 17 gennaio a Castellamare di Stabia. Rotary e-Club Due Golfi Osservatorio violenza e Suicidio patrocinano l’evento. E’ Allarme violenza contro le donne in Campania con 1258 richieste di aiuto nel 2019 e a livello nazionale con un aumento del fenomeno del 3% dal 2016 al 2019 secondo i dati della Polizia di Stato. il Rapporto Eurispes 2019 “Femminicidio e violenza di genere in Italia” traccia un quadro altrettanto drammatico: nel 2018: sono state 142 le vittime (+0,7%), 119 in famiglia (+6,3%) Mentre nel 2019: 88 vittime ogni giorno: una donna ogni 15 minuti secondo il report diffuso dalla ... Leggi la notizia su ildenaro

