Addio a Rocky Johnson, morto il padre di Dwayne Johnson (Di giovedì 16 gennaio 2020) morto a 75 anni Rocky Johnson, padre di Dwayne Johnson nonché leggendario pugile e wrestler professionista entrato nella WWE Hall of Fame. È morto all'età di 75 anni Rocky Johnson, ex pugile e wrestler professionista, padre della star Dwayne Johnson. A dare la notizia del decesso del lottatore canadese è il sito web World Wide Wrestling. Rocky Johnson, nato Wayde Douglas Bowles, era originario di Amherst, Nova Scotia. Rocky "Soul Man" Johnson cominciò la sua carriera nel wrestling nel 1964 come membro della National Wrestling Alliance prima di essere reclutato nella WWE nel 1983. Ben presto la fama di Johnson crebbe e il lottatore venne reclutato nel primo team black capace di vincere il World Tag Team Championship. Nel 2008, è entrato ... Leggi la notizia su movieplayer

