Uomini e Donne, Roberta e Armando: ecco cosa è successo fuori onda (FOTO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata particolarmente movimentata. Al centro dell’attenzione del trono over ci sono stati Roberta e Armando. I due protagonisti hanno avuto uno scontro pesantissimo, che ha sfiorato quasi la rissa. Ad un certo punto del dibattito, però, Incarnato ha chiesto alla donna di seguirlo dietro le quinte a telecamere spente e lì hanno proseguito il loro dibattito. Dopo questo avvenimento, la Di Padua ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha ragguagliato i fan circa quanto accaduto. Lo scontro epocale tra Armando e Roberta prosegue dietro le quinte Lo scontro tra Armando e Roberta, avvenuto nella puntata di Uomini e Donne del 14 gennaio, è stato davvero epocale. Ad ogni modo, il peggio è avvenuto dietro le quinte. Gli spettatori non hanno affatto apprezzato la scelta dei due protagonisti di proseguire il dibattito a telecamere spente. La Di ... Leggi la notizia su kontrokultura

