Stazione Spaziale: l’astronauta Luca Parmitano “cattura” l’Abruzzo in una FOTO spettacolare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’astronauta italiano Luca Parmitano ha postato su Twitter un’altra immagine catturata dalla Stazione Spaziale: “Il Gran Sasso si eleva maestoso tra gli splendidi paesaggi dell’Appennino Centrale“. Sui social network però la correzione è stata quasi immediata: “È la Majella, la montagna madre d’Abruzzo. Grazie di cuore per la FOTO. Sei fantastico. Ci fai sempre sognare,” ha scritto una utente in un tweet.L'articolo Stazione Spaziale: l’astronauta Luca Parmitano “cattura” l’Abruzzo in una FOTO spettacolare Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

