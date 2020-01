Schianto mortale sulla A14, morto bimbo di 3 anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Campobasso - Un bimbo di 3 anni è morto altre due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente accaduto nella serata di ieri sull'autostrada A14, al confine tra Molise e Puglia, nel territorio di Chieuti (Foggia), nell'incidente sono state coinvolte due auto. A causa dell'incidente, è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Poggio Imperiale (Foggia) e Termoli, in direzione nord. Sul posto sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, pattuglie della polizia austradale della sottosezione Vasto Sud e il personale della Direzione 7° Tronco Pescara di Autostrade per l'Italia. leggi tutto Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

