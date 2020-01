Schiacciato da un carrello in fabbrica, Daniele muore a 32 anni e lascia figlia di 2 anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Daniele Peroncelli stava operando su un carrello elevatore quando il macchinario lo avrebbe Schiacciato senza lasciargli scampo. La tragedia si è consumata a Busca, all’interno dello stabilimento di una ditta di autotrasporti della zona in cui il 32enne era impegnato in lavori di manutenzione come elettricista. Si chiamava Daniele Peroncelli il giovane elettricista di 32 anni vittima del terribile incidente sul lavoro avvenuto nelle scorse ore in una fabbrica del Cuneese, in Piemonte. La tragedia si è consumata intorno alle 11.30 di martedì 14 gennaio, a Busca, all’interno dello stabilimento della Trae, una ditta di autotrasporti della zona in cui il 32enne era impegnato in lavori di manutenzione per conto della ditta di cui era titolare. La tragedia si è consumata in pochi minuti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’elettricista stava operando su un carrello elevatore ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Schiacciato da un carrello in fabbrica, Daniele muore a 32 anni e lascia figlia di 2 anni - ottovanz : RT @sieynard: Continuano gli #incidenti sul #lavoro. Un #operaio di 32 anni che lavorava in una ditta di autotrasporti di #Busca in via La… - ForumUno : RT @rep_torino: Busca, operaio di 32 anni muore schiacciato da un carrello elevatore [aggiornamento delle 12:59] -