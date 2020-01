Salvo Veneziano conoscerà le donne in un centro antiviolenza: “Devo imparare a pesare le parole” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si mette forse la parola fine alla vicenda con Salvo Veneziano che entra nello studio del Grande Fratello Vip 2020 per chiedere ancora una volta scusa ai telespettatori, alla presenza di Alfonso Signorini e dei due opinionisti Wanda Nara e Pupo. Al concorrente siciliano sarà data l'occasione di frequentare un centro antiviolenza per parlare con le donne che hanno subito violenze fisiche e verbali. Leggi la notizia su fanpage

