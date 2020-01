Quando la scuola diventa ghetto fallisce nella sua missione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tutte le scuole italiane fanno i conti ogni giorno con la terribile questione delle disuguaglianze che manifestano i propri effetti drammatici sin dall’infanzia: la scuola è il luogo in cui le tensioni, le paure, l’assillo dei bisogni si scaricano in modo più immediato e forte. Perché il disagio delle famiglie e dei territori arriva qui attraverso bambini e ragazzi, attraverso le loro difficoltà materiali e non, attraverso le situazioni di privazione e di povertà che diventano divari nell’apprendimento e nel cosiddetto successo formativo. Se nella seconda metà del ’900 la scuola accorciava le distanze consentendo a tutti di accedere a nozioni prima disponibili solo a pochi, oggi dare a tutti pari opportunità significa anzitutto fare i conti con gli strumenti di lettura della realtà che derivano però ... Leggi la notizia su huffingtonpost

