Prodi: “Il Pd non può essere un club esclusivo, bisogna ricucire il rapporto con la gente” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, dopo il seminario del partito nell'Abbazia di Contigliano, bacchetta il Partito Democratico: "bisogna tornare al rapporto con la gente e finirla con il partito che diventa un club a uso esclusivo di 10 persone che si parlano ed eleggono a vicenda. Prima avevamo tante linee di trasmissione ma questo meccanismo oggi si è rotto". Leggi la notizia su fanpage

LegaSalvini : #Borgonzoni: E dopo PRODI Bonaccini sfoggia un altro sponsor: CASINI! ????? Il nuovo che avanza!!! Mi date una mano… - LegaSalvini : MENO 12! PRODI PER BONACCINI... IL 'NUOVO' CHE AVANZA! Domenica 26 gennaio ore 7-23 metti una croce sul simbolo de… - LaStampa : “Purtroppo non sono io ad aver creato le sardine, ma è per questo che la Lega vuole prendere l’Emilia: perché è lab… -