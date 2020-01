Per un’Italia di donne e di uomini, per una democrazia paritaria (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ho colto con grande interesse la proposta del segretario Zingaretti, qualche giorno fa, di rilancio del Pd attraverso un congresso che permetta di superare le difficoltà in cui ci siamo trovati dalle elezioni del 2018 in avanti, sia nella fase in cui siamo stati opposizione sia ora che siamo in coalizione al governo.La prima occasione di questo rilancio, la due giorni di riflessioni all’abbazia di San Pastore a Contigliano, ha trasformato quell’interesse in una più consapevole e convinta condivisione.La mia idea è che un congresso serva, per un Partito che si trova nello scenario storico-culturale in cui siamo noi, se riesce a essere l’occasione per un’analisi condivisa della realtà sociale ed economica, per definire gli obiettivi chiari che si vogliono raggiungere, le proposte concrete per realizzarli, i soggetti sociali con cui ... Leggi la notizia su huffingtonpost

