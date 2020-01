M5S cambia idea, sì al Global Compact Onu (per avvicinarsi ai Verdi) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I tempi cambiano, soprattutto se si passa dal governo con Matteo Salvini al governo con il Pd. E così il M5s che nel 2018, sulla spinta leghista, portò l’allora governo Conte a non partecipare alla conferenza di Marrakesh per firmare il Global Compact dell’Onu, oggi invece in aula a Strasburgo dice sì al piano delle Nazioni Unite per una “immigrazione ordinata”. Succede nella votazione sulla relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell’Unione europea in materia. La svolta è un’altra tappa tra i tentativi della delegazione pentastellata all’Europarlamento di avvicinarsi ai Verdi per entrare nel loro gruppo.In particolare, sono due i punti della ‘svolta’, sui quali i 14 eurodeputati del Movimento votano a favore. Il primo sul Global Compact: “chiede che sia ... Leggi la notizia su huffingtonpost

