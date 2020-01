LUNA The Shadow Dust: l'ispirata avventura caratterizzata da un'animazione artisticamente splendida ha una data di uscita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Application Systems ha annunciato che l'avventura puzzle sviluppata da Lantern Studio, LUNA The Shadow Dust, verrà lanciata su PC tramite Steam e GOG il 13 febbraio."LUNA The Shadow Dust è una fiaba animata ispirata alle avventure classiche, dove due compagni giocabili affrontano un'avventura ricca di rompicapi e animata a mano, con una colonna sonora emozionante e sequenze animate 2D da togliere il fiato", si legge sulla pagina Steam del gioco.Il titolo presenta una grafica disegnata a mano in un mondo pieno di enigmi. L'animazione nel gioco gira a 12 fotogrammi al secondo con 3 livelli per fotogramma e ci sono oltre 250 animazioni e 20 minuti di filmati.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Ilaria_Notaro : RT @NetflixIT: ??? I giorni che mancano a: ?? Sex Education = 2 ?? Le terrificanti avventure di Sabrina = 9 ?? BoJack Horseman = 16 ?? Luna Ner… - H59137523 : RT @NetflixIT: ??? I giorni che mancano a: ?? Sex Education = 2 ?? Le terrificanti avventure di Sabrina = 9 ?? BoJack Horseman = 16 ?? Luna Ner… - Ste_Gualdoni : RT @NetflixIT: ??? I giorni che mancano a: ?? Sex Education = 2 ?? Le terrificanti avventure di Sabrina = 9 ?? BoJack Horseman = 16 ?? Luna Ner… -