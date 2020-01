Libia: a Berlino il 19 ci sarà anche Haftar: Conte non esclude invio truppe (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il premier Conte, in visita al Cairo ha confermato che è arrivato l'invito della cancelliera Merkel e che la conferenza dovrebbe tenersi come previsto domenica 19 gennaio. Il premier non ha escluso la possibilità di mandare soldati italiani in Libia Leggi la notizia su firenzepost

