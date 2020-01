Incendi in Australia: una missione segreta per salvare 200 pini “preistorici” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grazie ad una missione segreta dei vigili del fuoco del Nuovo Galles del Sud è stato salvato dagli Incendi boschivi in Australia un antico boschetto di pini, i cui antenati risalgono a circa 200 milioni di anni fa: lo riporta la CNN. Il governo locale ha organizzato il salvataggio della pineta preistorica di Wollemi, che si trova in una posizione segreta all’interno del Parco Nazionale Wollemi a 5mila km a nordovest di Sydney. Il più antico fossile delle rare specie di pini risale a 90 milioni di anni fa e si pensa che queste piante esistessero già durante il periodo giurassico. Durante le operazioni la pineta è stata irrorata di liquido ritardante e i vigili del fuoco specializzati si sono calati da elicotteri per installare a terra un sistema di irrigazione per proteggere gli alberi dalle fiamme. “Il Wollemi National Park è l’unico posto al mondo in cui si ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

