Incendi in Australia | Federer e Nadal donano 150mila euro

Roma, 15 gen. (askanews) – Applausi a scena aperta, alla Rod Laver Arena di Melbourne, per la divertente esibizione di Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas. Ed ancora, Naomi Osaka, Serena Williams, Petra Kvitova. I top player del ranking del tennis mondiale sono scesi in campo per una iniziativa davvero lodevole, la "Rally for Relief", organizzata per raccogliere fondi da devolvere alla Croce Rossa, contro i terribili Incendi che stanno colpendo l'Australia. Il numero uno del tennis mondiale, Rafa Nadal: "Insieme a Roger Federer abbiamo deciso di donare 250 mila dollari Australiani per la lotta agli Incendi in Australia". Il giocatore svizzero Roger Federer: "Non si sa mai quanto sia grave la situazione, poi se ne parla sempre di più e allora si comincia a capire che sia davvero grave".

