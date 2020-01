GF Vip 2020 Salvo Veneziano tapiro da Striscia: «Mi spiace per le minacce a mia figlia» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Impresa a dir poco rocambolesca quella della consegna del tapiro di Striscia a Salvo Veneziano per le frasi volgari e scioccanti pronunciate all’interno del GF Vip 2020. Un ‘bistrattato’ Valerio Staffelli cerca di raggiungere il concorrente, ormai squalificato, del reality non senza difficoltà. Scortato dalla produzione del Grande Fratello come fosse il super testimone di un maxi-processo, il pizzaiolo siciliano viene invitato a non rivolgere parola all’inviato, Salvo poi essere rinchiuso in una toilette. Non senza incidenti di percorso in cui l’inviato di Striscia casca più volte a terra inciampando su chi cerca di ‘proteggere’ Veneziano. GF Vip 2020 Salvo Veneziano riceve il tapiro e confessa: «Mi spiace che la mia famiglia abbia subito minacce» È lo stesso Salvo alla fine a decidere di uscire dal bagno per affrontare le telecamere di Striscia, scusandosi in primis per le modalità ... Leggi la notizia su urbanpost

