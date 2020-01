Egidio e Paris, i due gemelli di Frosinone spengono insieme 100 candeline (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un evento più unico che raro il compleanno di Egidio e Paris Cellini, due gemelli che festeggiano ben 100 anni. Le due torte devono essere davvero grandi, visto il considerevole numero di candeline che dovranno contenere. Tutti sono pronti a celebrare i due fratelli, che hanno saputo, nel corso di una vita centenaria, riuscire a conquistare l’affetto e l’amicizia di tante persone. Sono proprio loro, amici e parenti, che per l’occasione hanno organizzato ben due feste di compleanno: una a Frascati, con la famiglia e l’altra che è un vero e proprio evento allargato a ben 130 invitati. Chi sono Egidio e Paris Egidio e Paris sono due gemelli nati tra le campagne di Morolo, in provincia di Frosinone. La famiglia di origini modeste, li ha sin da subito abituati alla vita nei campi: i due fratelli giovanissimi lavoravano la terra, allevavano il bestiame. Poi venne la seconda guerra ... Leggi la notizia su thesocialpost

