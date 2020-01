Dna sul cellulare, informatici lavorano per cambiare la medicina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dna sul cellulare, è questa la nuova ricerca che sta animando un gruppo nutrito di informatici e scienziati. La cosa potrebbe decisivamente rivoluzionare la medicina. Il DNA sul proprio smartphone, sempre a portata di mano. E’ questa la tecnologia che un gruppo importanti di informatici, ingegneri genetici ed esperti nel campo delle tecnologie stanno collaborando … L'articolo Dna sul cellulare, informatici lavorano per cambiare la medicina proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

repubblica : Emilia-Romagna prima regione in Italia a rendere gratuito per tutte le donne il test sul dna fetale - Franci0301821 : RT @repubblica: Emilia-Romagna prima regione in Italia a rendere gratuito per tutte le donne il test sul dna fetale - bernisilvy : RT @lisanna: Emilia-Romagna prima regione in Italia a rendere gratuito per tutte le donne il test sul dna fetale - -