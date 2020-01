Diana Del Bufalo fidanzata con un noto attore? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Diana Del Bufalo, dopo la fine della storia d'amore con Paolo Ruffini, conduttore della terza edizione de La Pupa e il Secchione, in onda attualmente su Italia 1, con cui ha condotto anche un'edizione di Colorado, potrebbe aver trovato un nuovo amore.Stando ad un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, infatti, l'attrice e cantante romana avrebbe iniziato una relazione con il collega Cristiano Caccamo, attore di film e fiction, visto in serie tv come Il paradiso delle signore, Provaci ancora prof!, Matrimoni e altre follie, Che Dio ci aiuti, Don Matteo o La vita promessa.Diana Del Bufalo fidanzata con un noto attore? 15 gennaio 2020 19:21. Leggi la notizia su blogo

