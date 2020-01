Dakar, Carlos Sainz: “L’obiettivo è non commettere errori. La neutralizzazione? Condizioni pericolose” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Carlos Sainz ha conquistato il quarto successo parziale della edizione 2020 della Dakar. Lo spagnolo della Mini, con questo risultato, può contare su un vantaggio importante nei confronti dei suoi più immediati inseguitori in classifica generale tra le auto: 18’10” nei confronti del qatariano Nasset Al-Attiyah (Toyota) e 18’26” rispetto al francese Stephane Peterhansel, team-mate di Sainz. Una situazione, dunque, che a due tappe dal termine può portare l’iberico a pensare in grande e nello specifico al terzo successo in questa gara. Una giornata particolare quella vissuta dagli equipaggi, visto che per questioni di sicurezza, l’organizzazione ha deciso di neutralizzare la competizione dopo aver coperto 345 km a causa dei forti venti presenti, tali da rendere la visibilità particolarmente scarsa. “L’obiettivo sarà non commettere errori. ... Leggi la notizia su oasport

