Dakar 2020, Sainz vince la decima tappa nel vento e ipoteca il successo finale. Lontanissimi Al-Attiyah e Peterhansel, Alonso paga oltre un’ora (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A volte basta davvero un attimo, un episodio, per vanificare il lavoro di dieci giorni, specialmente nella Dakar. Lo ha imparato sulla propria pelle oggi il qatariota Nasser Al-Attiyah che dopo aver recuperato come una formichina minuti preziosi nelle giornate precedenti e si era riportato a soli 24″ in classifica ha incassato oggi un ritardo pesantissimo dallo spagnolo Carlos Sainz (Mini), di fatto gettando al vento quasi ogni speranza di successo. Ma andiamo con ordine. La decima tappa di questa Dakar 2020 prevedeva inizialmente 538 km di speciale che partivano da Haradh e si snodavano verso sud-ovest attraverso molte dune sabbiose verso Shubaytah. Nella maratona del deserto, però, spesso le cose non si svolgono esattamente come pianificato e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione. Attorno al 200esimo chilometro ha iniziato a soffiare un vento micidiale e fortissimo che ha ... Leggi la notizia su oasport

