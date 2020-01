Congedo obbligatorio paternità 2020: aumento giorni, come usufruirne (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Congedo obbligatorio paternità 2020: aumento giorni, come usufruirne Il Congedo obbligatorio paternità si estende nel 2020, in attesa che il Parlamento recepisca la direttiva europea sulla conciliazione vita-lavoro. La novità è inclusa in un passo nella Legge di Bilancio e si può consultare all’art. 1 comma 342 della Legge n. 160/2019. Dal 2017 a oggi il Congedo di paternità ha registrato una estensione di più giorni fino ad arrivare a oggi, nel 2020, a 8 giorni (7+1). Andiamo a vedere la novità nel dettaglio. Congedo obbligatorio paternità: cosa dice la Legge di Bilancio 2020 Il sopraccitato articolo della Legge di Bilancio va a modificare l’articolo 1 comma 354 della Legge n. 232/2016, estendendo la proroga anche al 2020 e incrementando il numero dei giorni, che da cinque giorni per l’anno 2019 passano a “sette giorni per l’anno 2020”. Ciò significa che il padre lavoratore ... Leggi la notizia su termometropolitico

