Collio di Vobarno, donna entra in una tabaccheria e viene aggredita da due pitbull (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lo spiacevole episodio è accaduto a Collio di Vobarno, un comune in provincia di Brescia. Una donna di circa cinquanta anni, è stata attaccata da due pitbull di proprietà di un tabaccaio. Secondo quanto riportato, la donna è entrata nell’attività, con in braccio il suo cagnolino di piccola taglia. Quando i due cani hanno visto il cucciolo che stringeva al petto, sono scattati all’attacco. La donna ha riportato, fortunatamente, delle ferite non gravi. Dopo l’attacco, sul posto sono giunti i paramedici del 118, che hanno trasportato in codice giallo, la cinquantenne all’ospedale di Gavardo. Giunta alla struttura sanitaria, il team medico ha proceduto con la sutura delle ferite. Il cagnolino, invece, è stato trasportato ad una clinica veterinaria. Le sue condizioni sono più gravi ... Leggi la notizia su bigodino

zazoomnews : Collio di Vobarno aggredita da due pitbull mentre difende il suo cagnolino: ferita una donna - #Collio #Vobarno… -