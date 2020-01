Cambiamento climatico, al via un nuovo programma di master anche alla Statale di Milano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) anche la Statale di Milano raccoglie la sfida del Cambiamento climatico e annuncia un nuovo corso ad hoc per formare nuovi esperti in materia. L’ateneo milanese annuncia la creazione di un master, interamente in inglese, frutto di una partnership globale con università e centri di ricerca internazionali, tra cui la Columbia University di New York e l’Università di Berkeley in California. Il master L’obiettivo è di formare professionisti che sappiano affrontare il fenomeno in tutta la sua complessità. Il programma si rivolge a giuristi, scienziati a ricercatori come anche a tecnici. I corsi spaziano infatti dall’etica e geopolitica del Cambiamento climatico, agli aspetti di gestione territoriale, alla politica fiscale e monetaria passando per la disciplina giuridica del Cambiamento climatico e la tutela dei diritti. Per l’ateneo milanese, ... Leggi la notizia su open.online

